Путинцева вместе с россиянкой со счетом 0:6 проиграла сет в парном разряде «Ролан Гарроса»

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В дуэте с россиянкой Натальей Вихлянцевой она в первом круге проиграла Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Франческе Скьявоне (Италия) — 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 58 минут.

Ранее из борьбы в парном разряде выбыла казахстанка Ярослава Шведова. Как и одиночном разряде, она уступила в первом круге.

Отметим, что Путинцева продолжает выступления в «одиночке» на «Ролан Гаррос». Завтра, 2 июня, в матче третьего круга она встретится с действующей победительницей турнира — Гарбинье Мугурусой из Испании. Игра начнется в 15:00 по астанинскому времени.