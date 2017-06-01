Путинцева вместе с россиянкой со счетом 0:6 проиграла сет в парном разряде «Ролан Гарроса»
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В дуэте с россиянкой Натальей Вихлянцевой она в первом круге проиграла Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Франческе Скьявоне (Италия) — 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 58 минут.
Ранее из борьбы в парном разряде выбыла казахстанка Ярослава Шведова. Как и одиночном разряде, она уступила в первом круге.
Отметим, что Путинцева продолжает выступления в «одиночке» на «Ролан Гаррос». Завтра, 2 июня, в матче третьего круга она встретится с действующей победительницей турнира — Гарбинье Мугурусой из Испании. Игра начнется в 15:00 по астанинскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter