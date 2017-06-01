Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29950653/
1 июня 2017, 20:29 | Теннис | Vesti.kz

Путинцева вместе с россиянкой со счетом 0:6 проиграла сет в парном разряде «Ролан Гарроса»

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает корреспондент Vesti.kz.

Им противостояла <nobr>бельгийско-итальянская</nobr> пара. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В дуэте с россиянкой Натальей Вихлянцевой она в первом круге проиграла Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Франческе Скьявоне (Италия) — 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 58 минут.

Ранее из борьбы в парном разряде выбыла казахстанка Ярослава Шведова. Как и одиночном разряде, она уступила в первом круге.

Отметим, что Путинцева продолжает выступления в «одиночке» на «Ролан Гаррос». Завтра, 2 июня, в матче третьего круга она встретится с действующей победительницей турнира — Гарбинье Мугурусой из Испании. Игра начнется в 15:00 по астанинскому времени.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
1 июня

Геннадий Головкин побывал в гостях у Jordan и получил экипировку для боя с "Канело"

Жена Ильи Ильина и еще четыре самые красивые гандболистки Казахстана

Букмекеры оценили шансы Путинцевой на победу в матче с действующей победительницей "Ролан Гарроса"