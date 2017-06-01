Симона Халеп преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Франции

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За 1 час 22 минуты поединка четвёртая ракетка мира, 25-летняя Симона, реализовала пять брейк-пойнтов, один раз подала навылет и один раз ошиблась при подаче. 29-летняя Мариа, находящаяся на 102-й строчке мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы, выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. Румынка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.

В третьем круге турнира Халеп сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.