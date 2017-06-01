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https://sport.mail.ru/news/tennis/29950635/
1 июня 2017, 20:22 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Франции

Румынская теннисистка Симона Халеп прошла в третий раунд «Ролан Гаррос», переиграв в двух сетах немку Татьяну Мариа, — 6/4, 6/3.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> прошла в третий раунд <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> переиграв в двух сетах немку Татьяну <span class=error>Мариа</span> — 6/4 6/3. Увеличить
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За 1 час 22 минуты поединка четвёртая ракетка мира, 25-летняя Симона, реализовала пять брейк-пойнтов, один раз подала навылет и один раз ошиблась при подаче. 29-летняя Мариа, находящаяся на 102-й строчке мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы, выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. Румынка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.

В третьем круге турнира Халеп сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
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