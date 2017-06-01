Симона Халеп преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Франции
Румынская теннисистка Симона Халеп прошла в третий раунд «Ролан Гаррос», переиграв в двух сетах немку Татьяну Мариа, — 6/4, 6/3.
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За 1 час 22 минуты поединка четвёртая ракетка мира, 25-летняя Симона, реализовала пять
В третьем круге турнира Халеп сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
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