Пабло Куэвас вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

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Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа. 23-я ракетка мира, 31-летний Пабло, сделал шесть брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Кикер, занимающий 87-ю позицию мировой классификации, три раза брал подачу оппонента, совершил три эйса и четыре двойные ошибки.