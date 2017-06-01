Пабло Куэвас вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Уругвайский теннисист Пабло Куэвас преодолел барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах аргентинца Николаса Кикера, — 6/4, 6/4, 6/4.
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Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа. 23-я ракетка мира, 31-летний Пабло, сделал шесть брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Кикер, занимающий 87-ю позицию мировой классификации, три раза брал подачу оппонента, совершил три эйса и четыре двойные ошибки.
В третьем круге турнира Куэвас сыграет либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с французом Пьером
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