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https://sport.mail.ru/news/tennis/29950496/
1 июня 2017, 20:12 | Теннис | GoTennis.ru

Пабло Куэвас вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас преодолел барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах аргентинца Николаса Кикера, — 6/4, 6/4, 6/4.

Уругвайский теннисист <span class=error>Пабло</span> <span class=error>Куэвас</span> преодолел барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции обыграв в трёх сетах аргентинца <span class=error>Николаса</span> <span class=error>Кикера</span> — 6/4 6/4 6/4. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа. 23-я ракетка мира, 31-летний Пабло, сделал шесть брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Кикер, занимающий 87-ю позицию мировой классификации, три раза брал подачу оппонента, совершил три эйса и четыре двойные ошибки.

В третьем круге турнира Куэвас сыграет либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с французом Пьером Юге-Эрбером.
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