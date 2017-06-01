Ник Киргиос выбыл из борьбы на «Ролан Гаррос»

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Поединок продолжался 2 часа 35 минут. 19-я ракетка мира, 22-летний Киргиос, дважды брал подачу оппонента, сделал 16 эйсов и девять двойных ошибок. 31-летний Кевин, занимающий 56-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив шесть брейков и 21 эйс, восемь раз ошибившись при подаче. Спортсмен из ЮАР увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем круге соревнований Андерсон сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.