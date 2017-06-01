Новые вершины Карена. Хачанов обыграл Бердыха в Париже
1 июня на «Ролан Гаррос» Хачанов впервые вышел в 3-й круг БШ, переиграв в 3 сетах Бердыха. Веснина и Касаткина проследовали тем же путём.
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Касаткина справилась с молодой угрозой
Ещё совсем недавно Дарья Касаткина делала свои первые шаги в профессиональном туре. В прошлом году она провела первый полноценный сезон, а в этом взяла первый титул в Чарльстоне. Но теперь она одна из постояльцев женского тура, а в дверь стучатся уже другие юниорки, такие как Маркета Вондроушова. 17-летняя чешка проводит феноменальный сезон и уже тоже успела выиграть титул — в Биле (Швейцария). В первой сотне у девушек Маркета — самая молодая.
На «Ролан Гаррос» чешка играла квалификацию и прошла её очень уверенно, разбрасывая со своего пути одну соперницу за другой. Такой темп, честно говоря, немного пугал перед игрой с Касаткиной. Тем более Дарья две недели назад в Риме получила травму лодыжки, хотя и успела восстановиться.
Чешка очень резво начала, но Касаткина быстро пришла в себя и выдала серию из 12 выигранных мячей. После этого игра слегка успокоилась, и обе стали успешно держать подачи. Коронный удар слева у Вондроушовой работал не так здорово, как в предыдущих матчах.
В первом сете дело дошло до
Без
Следом на том же корте прошло ещё одно
Томаш в этом сезоне выступает без блеска. После Открытого чемпионата Австралии он выпал из десятки, но тем не менее определённой силой в мужском теннисе остаётся. Но в этом матче Карену удалось полностью нейтрализовать Бердыха. Со старта поединка россиянин старался действовать активно. Часто Карену помогал удар слева по линии. Но ключевым фактором стала подача, которая не подводила его по ходу всей игры.
В первой партии Карен сумел сделать брейк только в концовке, а в двух следующих сетах он уже на старте получал перевес. Томашу же не хватало стабильности, чтобы отыграть отставание.
Хачанов впервые вышел в третий круг на турнирах «Большого шлема». И соперник дальше у него не самый страшный для этой стадии — Джон Иснер. Понятно, что просто с американским гигантом не будет, но на этом покрытии это отличный шанс для Хачанова пройти и дальше по сетке.
Веснина разыгралась по ходу матча
Для Елены Весниной грунтовый сезон складывался непросто. Да и в первом круге в Париже она не без труда прошла
Веснина не слишком удачно вошла в игру, дважды отдала свою подачу и проиграла первый сет. У Варвары был
Свитолина и Радваньска одержали волевые победы
Больших сенсаций в первый день лета в Париже не было, но некоторые ведущие игроки столкнулись с проблемами. Элина Свитолина не слишком здорово начала матч против Цветаны Пиронковой. Болгарка взяла первый сет, но потом
Агнешка Радваньска, которая пропустила почти весь грунтовый сезон
Также стоит отметить уверенную победу Анастасии Севастовой над Эжени Бушар. Канадка выиграла всего три гейма и признала поражение уже после 59 минут. Хотя сам по себе результат не вызывает никакого удивления, потому что результаты Анастасии в этом сезоне на голову выше.
Драма дель Потро и Альмагро
А с точки зрения драматичности вряд ли на этом турнире
Но в третьей партии у Николаса обострилась травма колена,
Это были боль и гнев воедино, потому что Николас явно не мог продолжить матч, был очень зол и крушил всё на своём пути, а дель Потро пытался утешить его. Аргентинец на отказе прошёл в третий раунд. Там он сыграет с Энди Марреем.
Афиша впечатляет. В прошлом году они играли в финале Олимпиады, но в данный момент оба далеки от пика. Маррей во втором круге с трудом прошёл Мартина Клижана. Британец проиграл первый сет, а в четвёртом отыграл подачу соперника на партию и сумел завершить встречу в четырёх сетах, проведя на корте 3 часа 35 минут. Но и год назад Маррей с трудом входил в турнир, а в итоге добрался в Париже до финала.
Не всё в порядке и с Кеем Нисикори, хотя по ходу матча с Жереми Шарди он в
Также со своим соперником в трёх партиях справился и Стэн Вавринка, хотя Александр Долгополов достойно выглядел на протяжении всего матча. Просто чемпион «Ролан Гаррос"-2015 в каждой партии действовал чуть лучше в концовке. Во втором сете у украинца было 17 ударов навылет и всего две ошибки, но и этого было недостаточно, чтобы взять сет у третьей ракетки мира.
Вечером по московскому времени свои встречи проведут Екатерина Алексадрова и Анастасия Павлюченкова. А в пятницу в одиночном разряде выступит всего одна представительница России — Светлана Кузнецова.
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