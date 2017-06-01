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https://sport.mail.ru/news/tennis/29949890/
1 июня 2017, 19:15 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Кузнецова и Младенович выиграли стартовый матч парного турнира

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович на старте парного «Ролан Гаррос» обыграли американку Шелби Роджерс и британку Хизер Уотсон — 7/5, 4/6, 6/2.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и француженка Кристина Младенович на старте парного <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> обыграли американку <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> и британку <span class=error>Хизер</span> <span class=error>Уотсон</span> — 7/5 4/6 6/2. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Светлана и Кристина сделали шесть брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Роджерс и Уотсон четырежды брали подачу соперниц, выполнили один эйс и допустили три двойные ошибки.

Во втором круге парного Открытого первенства Франции Кузнецова и Младенович выступят против словачки Яны Чепеловой и представительницы Тайваня Се Су-Вей.
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