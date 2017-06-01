Париж. Кузнецова и Младенович выиграли стартовый матч парного турнира

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Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Светлана и Кристина сделали шесть брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Роджерс и Уотсон четырежды брали подачу соперниц, выполнили один эйс и допустили три двойные ошибки.