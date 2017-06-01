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1 июня 2017, 19:15 | Теннис | GoTennis.ru

Гаэль Монфис одержал победу во втором круге French Open

Французский теннисист Гаэль Монфис прошёл в третий раунд «Ролан Гаррос», переиграв в трёх сетах бразильца Тьяго Монтейро, — 6/1, 6/4, 6/1.

Французский теннисист <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Монфис</span> прошёл в третий раунд <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> переиграв в трёх сетах бразильца <span class=error>Тьяго</span> <span class=error>Монтейро</span> — 6/1 6/4 6/1. Увеличить
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Матч продлился 1 час 31 минуту. 16-й номер рейтинга АТР, 30-летний Гаэль, сделал восемь брейков и шесть подач навылет. 23-летний Монтейро, занимающий 95-е место в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге соревнований Монфис померится силами с победителем игры своего соотечественника Ришара Гаске и доминиканца Виктора Эстрельи.
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