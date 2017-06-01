Гаэль Монфис одержал победу во втором круге French Open

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Матч продлился 1 час 31 минуту. 16-й номер рейтинга АТР, 30-летний Гаэль, сделал восемь брейков и шесть подач навылет. 23-летний Монтейро, занимающий 95-е место в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге соревнований Монфис померится силами с победителем игры своего соотечественника Ришара Гаске и доминиканца Виктора Эстрельи.