Гаэль Монфис одержал победу во втором круге French Open
Французский теннисист Гаэль Монфис прошёл в третий раунд «Ролан Гаррос», переиграв в трёх сетах бразильца Тьяго Монтейро, — 6/1, 6/4, 6/1.
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Матч продлился 1 час 31 минуту. 16-й номер рейтинга АТР, 30-летний Гаэль, сделал восемь брейков и шесть подач навылет. 23-летний Монтейро, занимающий 95-е место в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.
В третьем круге соревнований Монфис померится силами с победителем игры своего соотечественника Ришара Гаске и доминиканца Виктора Эстрельи.
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