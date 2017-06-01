Кайл Эдмунд пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 2 минуты матча 49-й номер рейтинга АТР, 22-летний Кайл, сделал семь брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. 25-летний Оливо, занимающий 91-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу оппонента, выполнил два эйса и допустил четыре двойные ошибки. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Следующим соперником Эдмунда на турнире будет либо австралиец Ник Киргиос, либо Кевин Андерсон из ЮАР.