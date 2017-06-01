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1 июня 2017, 18:55 | Теннис | GoTennis.ru

Кайл Эдмунд пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции

Британский теннисист Кайл Эдмунд преодолел барьер второго раунда «Ролан Гаррос», победив в трёх сетах аргентинца Ренцо Оливо, — 7/5 6/3, 6/1.

Британский теннисист Кайл Эдмунд преодолел барьер второго раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> победив в трёх сетах аргентинца <span class=error>Ренцо</span> <span class=error>Оливо</span> — 7/5 6/3 6/1. Увеличить
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За 2 часа 2 минуты матча 49-й номер рейтинга АТР, 22-летний Кайл, сделал семь брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. 25-летний Оливо, занимающий 91-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу оппонента, выполнил два эйса и допустил четыре двойные ошибки. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Следующим соперником Эдмунда на турнире будет либо австралиец Ник Киргиос, либо Кевин Андерсон из ЮАР.
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