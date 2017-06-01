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https://sport.mail.ru/news/tennis/29949709/
1 июня 2017, 18:54 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Кудрявцева и Нестор завершили выступление на турнире в миксте

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и канадец Даниэль Нестор не смогли преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции в миксте, уступив голландцу Жану-Жюльену Ройеру и Чань Юн-Янь из Тайваня, — 4/6, 6/7 (4).

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и канадец <span class=error>Даниэль</span> Нестор не смогли преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции в <span class=error>миксте</span> уступив голландцу <nobr>Жану-Жюльену</nobr> <span class=error>Ройеру</span> и <span class=error>Чань</span> <nobr>Юн-Янь</nobr> из Тайваня — 4/6 6/7 (4). Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 25 минут. Кудрявцева и Нестор дважды брали подачу соперников, выполнили шесть эйсов и допустили три двойные ошибки. Ройер и Чань Юн-Янь реализовали три брейк-пойнта, сделали четыре эйса и столько же раз ошибались при подаче.

Во втором раунде соревнований голландско-тайваньский дуэт сыграет либо с французской парой Виржини Радзано и Венсана Мийо, либо с австралийкой Кейси Дельаква и американцем Радживом Рамом.
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