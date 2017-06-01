«Ролан Гаррос». Кудрявцева и Нестор завершили выступление на турнире в миксте

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Встреча продлилась 1 час 25 минут. Кудрявцева и Нестор дважды брали подачу соперников, выполнили шесть эйсов и допустили три двойные ошибки. Ройер и Чань Юн-Янь реализовали три брейк-пойнта, сделали четыре эйса и столько же раз ошибались при подаче.