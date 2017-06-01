«Ролан Гаррос». Кудрявцева и Нестор завершили выступление на турнире в миксте
Российская теннисистка Алла Кудрявцева и канадец Даниэль Нестор не смогли преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции в миксте, уступив голландцу
Жану-Жюльену Ройеру и Чань Юн-Янь из Тайваня, — 4/6, 6/7 (4).
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Встреча продлилась 1 час 25 минут. Кудрявцева и Нестор дважды брали подачу соперников, выполнили шесть эйсов и допустили три двойные ошибки. Ройер и Чань
Во втором раунде соревнований
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