Украинец Долгополов уступил третьей ракетке мира Вавринке, выбыв из борьбы на Ролан Гаррос
Лучший теннисист Украины Александр Долгополов во втором раунде Ролан Гаррос не выстоял под напором третьей ракетки турнира Стэна Вавринки.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом матч в целом проходил в равной борьбе. Общее количество выигранных мячей — 120−106 в пользу швейцарца. Также Вавринка реализовал на два
В первой партии Долгополов давил на соперника и добрался до трех «скрытых» сетболов на чужой подаче в 9-м гейме. Но два из них украинец проиграл на ошибках, а третий Вавринка «убил» эйсом. Еще обиднее, что в 10-м гейме Александр сам оступился и после швейцарец забрал сет.
Во второй партии наблюдалась равная борьба и не было ни одного
В первой половине третьего сета сначала Вавринка отобрал подачу Долгополова, а затем Александр в шестом гейме брейк вернул, а позже и вовсе впервые за матч повел в счете. Соперники снова готовились к
Матч продлился 2 часа 34 минуты и стал одним из самых зрелищных в первые дни Ролан Гаррос.
Напомним, вчера в мужской сетке потерпел поражение другой украинец — Сергей Стаховский.
2-й раунд.
Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Долгополов (Украина) — 6:4, 7:6 (7:5), 7:5.
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