Украинец Долгополов уступил третьей ракетке мира Вавринке, выбыв из борьбы на Ролан Гаррос

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При этом матч в целом проходил в равной борьбе. Общее количество выигранных мячей — 120−106 в пользу швейцарца. Также Вавринка реализовал на два брейк-пойнта больше — 4 против 2-х у украинца.

В первой партии Долгополов давил на соперника и добрался до трех «скрытых» сетболов на чужой подаче в 9-м гейме. Но два из них украинец проиграл на ошибках, а третий Вавринка «убил» эйсом. Еще обиднее, что в 10-м гейме Александр сам оступился и после швейцарец забрал сет.

Во второй партии наблюдалась равная борьба и не было ни одного брейк-пойнта. В важные моменты украинец забивал виннеры или хорошо вводил мяч. Все решилось на тай-брейке, где нервы оказались крепче у Вавринки — на сетболе он сыграл эйсом.

В первой половине третьего сета сначала Вавринка отобрал подачу Долгополова, а затем Александр в шестом гейме брейк вернул, а позже и вовсе впервые за матч повел в счете. Соперники снова готовились к тай-брейку, но в 11-м гейме к Долгополову вернулись ошибки, после чего Вавринка успешно подал на матч.

Матч продлился 2 часа 34 минуты и стал одним из самых зрелищных в первые дни Ролан Гаррос.

Напомним, вчера в мужской сетке потерпел поражение другой украинец — Сергей Стаховский.

2-й раунд.

Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Долгополов (Украина) — 6:4, 7:6 (7:5), 7:5.