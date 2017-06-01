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1 июня 2017, 18:46 | Теннис | УНИАН

Украинец Долгополов уступил третьей ракетке мира Вавринке, выбыв из борьбы на Ролан Гаррос

Лучший теннисист Украины Александр Долгополов во втором раунде Ролан Гаррос не выстоял под напором третьей ракетки турнира Стэна Вавринки.

Матч прошел в целом в равной борьбе на трудную победу у <span class=error>Вавринки</span> ушло два с половиной часа. Увеличить
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При этом матч в целом проходил в равной борьбе. Общее количество выигранных мячей — 120−106 в пользу швейцарца. Также Вавринка реализовал на два брейк-пойнта больше — 4 против 2-х у украинца.

В первой партии Долгополов давил на соперника и добрался до трех «скрытых» сетболов на чужой подаче в 9-м гейме. Но два из них украинец проиграл на ошибках, а третий Вавринка «убил» эйсом. Еще обиднее, что в 10-м гейме Александр сам оступился и после швейцарец забрал сет.

Во второй партии наблюдалась равная борьба и не было ни одного брейк-пойнта. В важные моменты украинец забивал виннеры или хорошо вводил мяч. Все решилось на тай-брейке, где нервы оказались крепче у Вавринки — на сетболе он сыграл эйсом.

В первой половине третьего сета сначала Вавринка отобрал подачу Долгополова, а затем Александр в шестом гейме брейк вернул, а позже и вовсе впервые за матч повел в счете. Соперники снова готовились к тай-брейку, но в 11-м гейме к Долгополову вернулись ошибки, после чего Вавринка успешно подал на матч.

Матч продлился 2 часа 34 минуты и стал одним из самых зрелищных в первые дни Ролан Гаррос.

Напомним, вчера в мужской сетке потерпел поражение другой украинец — Сергей Стаховский.

2-й раунд.

Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Долгополов (Украина) — 6:4, 7:6 (7:5), 7:5.

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