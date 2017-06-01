Энди Маррей стал участником третьего раунда «мэйджора» в Париже

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Поединок продлился 3 часа 34 минуты. Первая ракетка мира, 30-летний Энди, записал в свой актив шесть брейков и девять эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 27-летний Клижан, занимающий 50-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу оппонента, сделал пять эйсов и семь двойных ошибок. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем раунде турнира Маррей сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.