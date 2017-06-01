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1 июня 2017, 18:26 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Гарсия продолжает выступление на French Open

27-я ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия, во втором раунде «Ролан Гаррос» взяла верх над своей соотечественницей Хлоэ Паке, занимающей 260-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/4.

27-я ракетка мира французская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> во втором раунде <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> взяла верх над своей соотечественницей <span class=error>Хлоэ</span> Паке занимающей 260-е место мирового рейтинга — 7/5 6/4. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту, за которые Каролин сделала три эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Хлоэ выполнила четыре подачи навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу Гарсия.

В третьем раунде Каролин сыграет против представительницы Тайваня Се Су-Вей.
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