Каролин Гарсия продолжает выступление на French Open
27-я ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия, во втором раунде «Ролан Гаррос» взяла верх над своей соотечественницей Хлоэ Паке, занимающей 260-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/4.
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Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту, за которые Каролин сделала три эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Хлоэ выполнила четыре подачи навылет и реализовала два
В третьем раунде Каролин сыграет против представительницы Тайваня Се
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