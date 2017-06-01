Каролин Гарсия продолжает выступление на French Open

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Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту, за которые Каролин сделала три эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Хлоэ выполнила четыре подачи навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу Гарсия.