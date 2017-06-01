Дель Потро успокоил расплакавшегося Альмагро на «Ролан Гаррос»

В первых двух сетах соперники обменялись победами со счётом 6:3. В третьей партии счет также был равным — 1:1, когда Альмагро вдруг не среагировал на подачу Дель Потро. Некоторое время стоял, а затем рухнул на корт и разрыдался — из-за травмы колена он не мог продолжать матч. Хуан-Мартин первым подбежал к сопернику, помог ему подняться и утешал, пока тот в слезах не покинул корт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Huge amount of heart from <a href="https://twitter.com/delpotrojuan">@DelPotroJuan</a> at <a href="https://twitter.com/rolandgarros">@RolandGarros</a>.❤️<br>?? Nicolas Almagro (knee) forced to retire v. ?? JM Del Potro.<a href="https://twitter.com/hashtag/RolandGarros2017?src=hash">#RolandGarros2017</a> <a href="https://t.co/DvzjYaatft">pic.twitter.com/DvzjYaatft</a></p>— Tennis Channel (@TennisChannel) <a href="https://twitter.com/TennisChannel/status/870268313720438784">1 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>