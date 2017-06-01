Дель Потро успокоил расплакавшегося Альмагро на «Ролан Гаррос»
Хуан-Мартин дель Потро (29) проявил искреннее сострадание к своему сопернику испанцу Николасу Альмагро, который не смог завершить матч второго круга Открытого чемпионата Франции против аргентинца.
В первых двух сетах соперники обменялись победами со счётом 6:3. В третьей партии счет также был равным — 1:1, когда Альмагро вдруг не среагировал на подачу Дель Потро. Некоторое время стоял, а затем рухнул на корт и разрыдался —
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