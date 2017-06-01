Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29949324/?
1 июня 2017, 18:23 | Теннис | Чемпионат.com

Дель Потро успокоил расплакавшегося Альмагро на «Ролан Гаррос»

Хуан-Мартин дель Потро (29) проявил искреннее сострадание к своему сопернику испанцу Николасу Альмагро, который не смог завершить матч второго круга Открытого чемпионата Франции против аргентинца.

В первых двух сетах соперники обменялись победами со счётом 6:3. В третьей партии счет также был равным — 1:1, когда Альмагро вдруг не среагировал на подачу Дель Потро. Некоторое время стоял, а затем рухнул на корт и разрыдался — из-за травмы колена он не мог продолжать матч. Хуан-Мартин первым подбежал к сопернику, помог ему подняться и утешал, пока тот в слезах не покинул корт.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото