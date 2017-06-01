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1 июня 2017, 18:17 | Теннис | GoTennis.ru

Roland Garros. Фабио Фоньини сыграет в третьем круге соревнований

Итальянский теннисист Фабио Фоньини преодолел барьер второго раунда «Ролан Гаррос», обыграв в трёх партиях своего соотечественника Андреаса Сеппи, — 6/4, 7/5, 6/3.

Итальянский теннисист <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> преодолел барьер второго раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> обыграв в трёх партиях своего соотечественника <span class=error>Андреаса</span> <span class=error>Сеппи</span> — 6/4 7/5 6/3. Увеличить
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За 2 часа 20 минут поединка 29-я ракетка мира, 30-летний Фабио, сделал пять брейков и шесть эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 33-летний Сеппи, занимающий 83-е место рейтинга АТР, трижды брал подачу оппонента, совершил четыре эйса и столько же двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 5:5.

В третьем круге турнира Фоньини сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой.
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