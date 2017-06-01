Roland Garros. Фабио Фоньини сыграет в третьем круге соревнований

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За 2 часа 20 минут поединка 29-я ракетка мира, 30-летний Фабио, сделал пять брейков и шесть эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 33-летний Сеппи, занимающий 83-е место рейтинга АТР, трижды брал подачу оппонента, совершил четыре эйса и столько же двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 5:5.

В третьем круге турнира Фоньини сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой.