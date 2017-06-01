Веснина обыграла Лепченко и вышла в третий раунд «Ролан Гаррос»

Матч продолжался два часа и четыре минуты. Обе теннисистки сделали по три эйса. У американки больше двойных ошибок — четыре против двух.

В следующем раунде Веснина сыграет с лучшей в паре Сорана Кырстя (Румыния) — Карлас Суарес Наварро (Испания).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Веснина Е. (Россия) — Лепченко В. (США) — 4:6, 6:3, 6:0.