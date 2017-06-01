Веснина обыграла Лепченко и вышла в третий раунд «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» между россиянкой Еленой Весниной и американкой Варварой Лепченко завершился победой россиянки. Итоговый счет матча — 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Весниной.
Матч продолжался два часа и четыре минуты. Обе теннисистки сделали по три эйса. У американки больше двойных ошибок — четыре против двух.
В следующем раунде Веснина сыграет с лучшей в паре Сорана Кырстя (Румыния) — Карлас Суарес Наварро (Испания).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Веснина Е. (Россия) — Лепченко В. (США) — 4:6, 6:3, 6:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter