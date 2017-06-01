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https://sport.mail.ru/news/tennis/29948423/
1 июня 2017, 17:48 | Теннис | Чемпионат.com

Вавринка вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Долгополова

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, получивший от организаторов третий номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв украинца Александра Долгополова со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Вавринка 16 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9 возможных. На счету Долгополова 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В другом матче второго круга Чхун Хён из Южной Кореи обыграл представляющего Узбекистан Дениса Истомина со счётом 6:1, 7:5, 6:1. За выход в четвёртый круг Чхун Хён сыграет с японцем Кеем Нисикори (8).
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