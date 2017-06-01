Россиянин Хачанов победил чеха Бердыха во втором круге «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
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Хачанов в матче второго раунда турнира «Большого шлема» обыграл 13-го сеянного чеха Томаша Бердыха со счетом 7:5, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В третьем круге «Ролан Гаррос» россиянин встретится с американцем Джоном Изнером (21-й номер посева).
Также в третий круг вышел аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (29-й), чей соперник испанец Николас Альмагро отказался от продолжения борьбы по ходу третьего сета. Дель Потро далее встретится с победителем матча между первой ракеткой мира британцем Энди Марреем и словаком Мартином Клижаном.
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