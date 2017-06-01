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1 июня 2017, 16:55 | Теннис | УНИАН

Свитолина на Ролан Гаррос в трех сетах обыграла болгарку Пиронкову

Несмотря на проигрыш первой партии, украинская теннисистка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Несмотря на проигрыш первой партии украинская теннисистка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Увеличить
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Пятая сеянная на Ролан Гаррос украинка Элина Свитолина одержала победу во втором круге над Цветаной Пиронковой из Болгарии, которая занимает 77-ю строчку в рейтинге WTA. О победе Элины сообщил официальный сайт Открытого чемпионата Франции.

В первой партии Пиронкова взяла два гейма на подачах украинской теннисистки. Однако в последующих двух партиях Свитолина взяла верх. Итог встречи — 3:6, 6:3, 6:2 в пользу украинки.

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