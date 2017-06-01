Свитолина на Ролан Гаррос в трех сетах обыграла болгарку Пиронкову
Несмотря на проигрыш первой партии, украинская теннисистка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пятая сеянная на Ролан Гаррос украинка Элина Свитолина одержала победу во втором круге над Цветаной Пиронковой из Болгарии, которая занимает 77-ю строчку в рейтинге WTA. О победе Элины сообщил официальный сайт Открытого чемпионата Франции.
В первой партии Пиронкова взяла два гейма на подачах украинской теннисистки. Однако в последующих двух партиях Свитолина взяла верх. Итог встречи — 3:6, 6:3, 6:2 в пользу украинки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter