Прощание с весной. Триллер Кузнецовой на закате солнца
Светлана Кузнецова в очень красивом и трудном матче победила Доден, а Екатерина Макарова уступила Цуренко во втором круге «Ролан Гаррос».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Неожиданность от Цонги
На «Ролан Гаррос» завершился первый круг. Да, это произошло только в четвёртый день турнира. Если на Australian Open и Уимблдоне первый раунд проводится за два дня, то на Открытом чемпионате Франции и US Open — за три. Однако накануне
Второй круг, в том числе, начинала Екатерина Макарова. Она встречалась с Лесей Цуренко, и у российских любителей тенниса были все основания рассчитывать на то, что Екатерина выйдет в третий раунд. Напомним, что Макарова в первом круге убедительно переиграла первую сеяную Анжелику Кербер и могла воспользоваться не самой трудной сеткой, но встреча с Цуренко у неё совсем не получилась. Точнее, в начале матча Екатерина действовала на высоком уровне, проходили удары навылет, но затем пошли ошибки. Цуренко выиграла шесть геймов кряду и оставила стартовый сет за собой — 6:2. Леся довела победную серию до восьми геймов и в результате добилась уверенной победы 6:2, 6:2. Рваный темп украинки оказался очень неудобен для россиянки. Кроме того, Цуренко хорошо находила возможности для атаки и в целом сыграла на очень высоком уровне.
Макарова играла с травмой
Позднее стало известно, что Екатерина играла с травмой. На тренировке после победы над Анжеликой Кербер россиянка повредила левое бедро и не могла полноценно готовиться к игре второго круга. При этом Макарова отдала сопернице должное и отметила, что та её переиграла. Кроме того, повлияло и то внимание, которое было оказано Екатерине после победы над первой ракеткой мира. Россиянка рассказала, что справиться с этим вниманием оказалось непросто. Любопытно, что Макарова проиграла ровно с таким же счётом, с которым в стартовом раунде обыграла Кербер.
В среду свои матчи провели всего два представителя России — помимо Екатерины Макаровой на корт вышла Светлана Кузнецова. Её матч с Осеан Доден получился и очень упорным, и очень зрелищным. В дебюте россиянка владела инициативой и спокойно повела 5:2. Казалось, что Кузнецова одержит убедительную победу или по крайней мере выиграет в двух сетах. Осеан много ошибалась, слишком торопилась и показывала теннис низкого уровня. Но при 2:5 француженка, которая, видимо, была скована в начале встречи (всё-таки она пока очень редко играла с теннисистками подобного уровня), раскрепостилась и заиграла свободно. Она отыграла две подачи на сет, а затем ещё и третью и дошла до
Опыт победил молодость
Более равный теннис пошёл во втором сете. Осеан продолжила играть активно и регулярно пробивала навылет справа, а также довольно успешно ходила вперёд. Любопытно, что чем дольше шёл розыгрыш, тем выше шансы на его успех были у француженки. Кузнецова пыталась играть резаными низкими мячами, чтобы сбить атакующий порыв соперницы, но Доден играла прекрасно. Она выиграла второй сет и взяла четыре гейма подряд на стыке второй и третьей партий. Тем не менее, россиянка проявила характер и использовала свой огромный опыт, чтобы переломить ход встречи. Кузнецова внешне совсем не нервничала и просто ждала своего шанса. Осеан всё же играла не слишком стабильно, так что небольшие провалы у неё возникали. Например, один из геймов она проиграла на трёх ошибках. Публика неистово поддерживала свою соотечественницу, а Доден почти весь матч играла с улыбкой. Осеан наверняка оставила очень приятное впечатление своим активным атакующим теннисом у многих болельщиков, но дальше прошла Кузнецова — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. Пожалуй, это был самый красивый и интересный матч турнира на данный момент.
Гордость Туниса
Главная сенсация дня произошла в матче Доминики Цибулковой и Онс Жабер. Представительница Туниса, ранее ни разу не побеждавшая игроков топ-20, показала очень хороший теннис и взяла верх со счётом 6:4, 6:3. Жабер стала первой теннисисткой из арабских стран, которая дошла до третьего круга на турнире «Большого шлема» в одиночке. Кроме того, она первый
Синхронные победы Надаля и Джоковича
Из других матчей отметим одинаковые по счёту победы Рафаэля Надаля и Новака Джоковича — оба выиграли со счётом 6:1, 6:4, 6:3. А главная драма развернулась во встрече Стива Джонсона и Борна Чорича. В четвёртом сете американец упустил четыре матчбола, а затем на
В четверг, 1 июня, должны завершиться матчи второго круга. Среди россиян сыграют Константин Кравчук, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter