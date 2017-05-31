Кузнецова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Доден

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Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Кузнецова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала девять из тринадцати брейк-пойнтов. На счету Доден три эйса, двенадцать ошибок на подаче и девять брейков.

За выход в четвертый круг Кузнецова сыграет с китаянкой Чжан Шуай, посеянной под 32-м номером.