Кузнецова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Доден
Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, в трех сетах обыграв француженку Осеан Доден со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Кузнецова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала девять из тринадцати
За выход в четвертый круг Кузнецова сыграет с китаянкой Чжан Шуай, посеянной под 32-м номером.
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