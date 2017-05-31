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31 мая 2017, 22:48 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Доден

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, в трех сетах обыграв француженку Осеан Доден со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> получившая от организаторов восьмой номер посева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису в трех сетах обыграв француженку <span class=error>Осеан</span> <span class=error>Доден</span> со счётом 7:6 (7:5) 5:7 6:3. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. Кузнецова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала девять из тринадцати брейк-пойнтов. На счету Доден три эйса, двенадцать ошибок на подаче и девять брейков.

За выход в четвертый круг Кузнецова сыграет с китаянкой Чжан Шуай, посеянной под 32-м номером.
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Жабер впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Жабер впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Туниса Онс Жабер, выступающая в основной сетке «Ролан Гаррос» в качестве «лаки лузера», вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв словачку Доминику Цибулкову, получившую от организаторов шестой номер посева, со счётом 6:4, 6:3.
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