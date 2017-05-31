Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29936994/
31 мая 2017, 22:43 | Теннис | БЕЛТА

Белорусский теннисист Владимир Самсонов победил на старте ЧМ в Германии

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов победил на старте чемпионата мира по настольному теннису в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ведущий белорусский игрок посеян на турнире под 12-м номером из 96 участников. В первом круге Владимир Самсонов уверенно переиграл <span class=error>Янь</span> <span class=error>Ксинюя</span> представляющего Азербайджан — 4:0 (11:8 11:5 11:3 11:2). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ведущий белорусский игрок посеян на турнире под 12-м номером из 96 участников. В первом круге Владимир Самсонов уверенно переиграл Янь Ксинюя, представляющего Азербайджан, — 4:0 (11:8, 11:5, 11:3, 11:2). Александр Ханин, пробившийся в основную сетку из квалификации, уступил представителю Китая Линь Гаоюань — 0:4 (4:11, 3:11, 2:11, 4:11).

В женской части соревнований белоруска Виктория Павлович выиграли в первом матче у Толиу Айкатерини из Греции — 4:0 (12:10, 11:5, 11:5, 11:9). Алина Орловская проиграла Ду Хо Кхем из Китая — 0:4 (6:11, 2:11, 3:11, 8:11).

Чемпионат мира по настольному теннису продлится в Дюссельдорфе до 5 июня. Среди белорусских игроков наиболее успешно на мировых форумах выступал Владимир Самсонов, который является серебряным призером турнира 1997 года в Манчестере.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Кузнецова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Доден

Кузнецова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Доден

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов восьмой номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, в трех сетах обыграв француженку Осеан Доден со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.
Еще 7 новостей  Все новости
Горячая линия минобра и эксперимент таможенников - Что изменится с 1 июня
ФОТОРЕПОРТАЖ: Последний звонок прозвенел в белорусских школах
Горячая линия минобра и эксперимент таможенников - Что изменится с 1 июня