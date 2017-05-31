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31 мая 2017, 21:13 | Теннис | Чемпионат.com

Жабер впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Туниса Онс Жабер, выступающая в основной сетке «Ролан Гаррос» в качестве «лаки лузера», вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв словачку Доминику Цибулкову, получившую от организаторов шестой номер посева, со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистка из Туниса <span class=error>Онс</span> <span class=error>Жабер</span> выступающая в основной сетке <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> в качестве лаки <span class=error>лузера</span> вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции в двух сетах обыграв словачку <span class=error>Доминику</span> Цибулкову получившую от организаторов шестой номер посева со счётом 6:4 6:3. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. 22-летняя Жабер три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету 28-летней седьмой ракетки мира Цибулковой один брейк и три ошибки на подаче.

Жабер стала первой арабской теннисисткой, дошедшей до третьего круга турнира «Большого шлема». При этом Онс, занимающая 114-е место в рейтинге WTA, впервые одержала победу над соперницей из топ-10. За выход в четвертый круг Жабер сыграет со швейцаркой Тимей Бачински (30).
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