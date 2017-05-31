Жабер впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»
Теннисистка из Туниса Онс Жабер, выступающая в основной сетке «Ролан Гаррос» в качестве «лаки лузера», вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв словачку Доминику Цибулкову, получившую от организаторов шестой номер посева, со счётом 6:4, 6:3.
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Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. 22-летняя Жабер три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти
Жабер стала первой арабской теннисисткой, дошедшей до третьего круга турнира «Большого шлема». При этом Онс, занимающая 114-е место в рейтинге WTA, впервые одержала победу над соперницей из топ-10. За выход в четвертый круг Жабер сыграет со швейцаркой Тимей Бачински (30).
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