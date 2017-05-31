Белорусская теннисистка Александра Саснович уступила во втором круге «Ролан Гаррос»

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Матч 98-й ракетки мира с представительницей Поднебесной получился упорным. Во втором сете белоруска смогла перехватить инициативу, но не сумела развить свой успех в третьей партии. Чжан Шуай сделала брейк на подаче Александры Саснович и переиграла ее в обмене ударами с задней линии. В первом круге открытого чемпионата Франции белоруска обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 4:6, 7:5, 6:3.

Как сообщалось, в первом круге основной сетки мужского парного разряда ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и россиянин Михаил Южный уступили французскому тандему Квентин Халис/Адриан Маннарино — 6:4, 3:6, 2:6.

Второй в сезоне турнир серии Большого шлема завершится на «Ролан Гаррос» 11 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составляет 36 млн евро.