Екатерина Макарова: Напряжение после матча с Кербер сказалось

— Интересно, что же случилось с Катей? — с улыбкой спросила Макарова. — На самом деле, Леся не такой простой соперник для меня. И предыдущие матчи у нас с ней были очень тяжелые. В прошлый раз на харде в Майами я еле вытянула почти проигранный матч. Я уступала 0:1 по сетам и 2:4 во втором. Так что и сегодня настраивалась на непростой матч. Да, я очень хорошо начала, но потом и Леся начала показывать очень удачный теннис. Не могу сказать, что это я наошибалась. Действительно были розыгрыши, где Леся меня забивала. Она действительно меня переиграла. Хочется отдать ей должное.

Конечно, очень обидно. Казалось, после такой победы выйдешь и всех обыграешь. Но ведь такая победа, как над Кербер, в то же время отнимает эмоции и силы. Да и два дня перерыва ощущаются. Воспринимается как новый турнир. Звезды немножко не сошлись. К тому же, травму на тренировке получила. Обидно, потому что мне сейчас действительно нравится моя игра и состояние.

— Наверное, много внимания привлекли к себе после предыдущей победы?

— Не без этого. Все говорят: «Молодец! Теперь давай следующий матч». Но я старалась на кортах особо не сидеть. Приехали, потренировались, уехали заниматься восстановлением.

— Какого характера травма?

— На следующий день после матча с Кербер в первые пять минут тренировки вдруг почувствовала резкую боль в левом бедре. Прищлось переходить в щадящий режим тренировок, и ОФП нормально не могли сделать. Все время проводила с физиотерапевтом. Видно, напряжение матча с Кербер все сказалось. Организм после такой победы дал ответ. Все-таки это волнительно — первый круг на «Большом шлеме» с таким соперником… Но ничего, я не падаю духом. Грунт это все-таки не самое любимое мое покрытие. Впереди еще трава, и хард, и много всего хорошего. И потом: у нас еще пара! Будем играть.

— Помогает, когда за вас болеют с трибун?

— Мне очень помогает, когда за меня активно болеют. Но у маленьких кортов есть своя специфика. Когда играла на большом стадионе, сразу попросила свою команду, чтобы они кричали как можно активнее. Когда играешь, хочется от кого-то получить энергию. Всегда очень прошу свою команду за меня болеть, но у них не всегда получается. На маленьком корте они иной раз стесняются похлопать не после активно выигранного очка, а когда, например, я вынуждаю соперницу ошибиться. Может быть, это действительно смотрится чудно. Но я добьюсь своего! Сегодня я немного потеряла настрой, пыталась от своих его получить, но, наоборот, вступила с ними в какую-то перепалку, и мне только хуже от этого стало.

— Поскольку вы теперь, к сожалению, не являетесь участницей одиночного турнира, можете предположить, кто его выиграет?

— Я не любитель давать прогнозы. Турнир же только начался. Думаю, что многие и про меня после победы над Кербер говорили, что теперь путь открыть, и я могу далеко пойти. Очень тяжело сказать, потому что сейчас все девочки очень хорошо играют. Грунт к тому же крйне непредсказуемое покрытие. Можно травму получить… Наверное, это будет кто-то из Top-10 или Top-15. Но имен я сейчас не назову.

— Какой лучший вариант отдыха для вас?

— В прошедшее межсезонье мы уже третий год подряд поехали с друзьями на Алтай. Мне там очень нравится. Меня никакое море так не привлекает! Хотя изначально мы планировали отправиться на море, Алтай в итоге победил. Там хорошего уровня санатории — всякие ванны, бани, можно восстанавливаться и есть вкусную еду из свежих продуктов. Можно погулять по горам. Виды шикарные! Я патриот, и мне очень нравится изучать свою страну. Она такая большая, а мы так мало о ней знаем.

— Мужчины играли Кубок Дэвиса и в Иркутске, и в Новом Уренгое. Вам бы хотелось поехать со сборной куда-нибудь?