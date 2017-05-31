Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», подав навылет 25 раз
Канадский теннисист Милош Раонич, получивший от организаторов пятый номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх сетах обыграв бразильца Рожериу Дутра да Силва со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Раонич 25 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из двадцати
В другом матче второго круга испанец Альберт
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