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31 мая 2017, 20:23 | Теннис | Чемпионат.com

Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», подав навылет 25 раз

Канадский теннисист Милош Раонич, получивший от организаторов пятый номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх сетах обыграв бразильца Рожериу Дутра да Силва со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Канадский теннисист <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> получивший от организаторов пятый номер посева вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции в четырёх сетах обыграв бразильца <span class=error>Рожериу</span> <span class=error>Дутра</span> да <span class=error>Силва</span> со счётом 4:6 6:2 6:3 6:4. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Раонич 25 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из двадцати брейк-пойнтов. На счету бразильца один эйс, семь ошибок на подаче и два брейка.

В другом матче второго круга испанец Альберт Рамос-Виньолас (19) разгромил француза Бенжамена Бонзи (WC) со счётом 6:2, 6:1, 6:1.
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