Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», подав навылет 25 раз

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Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Раонич 25 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из двадцати брейк-пойнтов. На счету бразильца один эйс, семь ошибок на подаче и два брейка.