Елгин и Хачанов вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 55 минут. Россияне один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи. На счету французско-бельгийского дуэта один брейк и одна ошибка на подаче.

За выход в третий круг Елгин и Хачанов сыграют с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом, которые получили от организаторов пятый номер посева.