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https://sport.mail.ru/news/tennis/29935908/
31 мая 2017, 20:17 | Теннис | Чемпионат.com

Елгин и Хачанов вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисисты Михаил Елгин и Карен Хачанов вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, в двух сетах обыграв француза Бенуа Пэра и бельгийца Стива Дарси со счётом 6:2, 6:3.

Российские теннисисты Михаил <span class=error>Елгин</span> и <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде в двух сетах обыграв француза <span class=error>Бенуа</span> Пэра и бельгийца <span class=error>Стива</span> <span class=error>Дарси</span> со счётом 6:2 6:3. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 55 минут. Россияне один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи. На счету французско-бельгийского дуэта один брейк и одна ошибка на подаче.

За выход в третий круг Елгин и Хачанов сыграют с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом, которые получили от организаторов пятый номер посева.
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