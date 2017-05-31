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31 мая 2017, 19:44 | Теннис | Спорт-Экспресс

Дзаламидзе и Кудерметова проиграли Крунич и Томлянович в первом круге Rolland Garros

Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова проиграли в первом круге Rolland Garros-2017 сербке Александре Крунич и австралийке Айле Томлянович со счетом 2:6, 4:6.

Россиянки <span class=error>Натела</span> Дзаламидзе и Вероника Кудерметова проиграли в первом круге Rolland Garros-2017 сербке Александре <span class=error>Крунич</span> и австралийке <span class=error>Айле</span> Томлянович со счетом 2:6 4:6. Увеличить
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Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» Roland Garros.

Общий призовой фонд 32 017 500 евро.

Открытые корты, грунт.

Женщины.

Парный разряд.

Первый круг.

Крунич/Томлянович (Сербия/Австралия) — ДЗАЛАМИДЗЕ/КУДЕРМЕТОВА (Россия) — 6:2, 6:4.
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