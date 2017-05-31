Дзаламидзе и Кудерметова проиграли Крунич и Томлянович в первом круге Rolland Garros
Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова проиграли в первом круге Rolland Garros-2017 сербке Александре Крунич и австралийке Айле Томлянович со счетом 2:6, 4:6.
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Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» Roland Garros.
Общий призовой фонд 32 017 500 евро.
Открытые корты, грунт.
Женщины.
Парный разряд.
Первый круг.
Крунич/Томлянович (Сербия/Австралия) — ДЗАЛАМИДЗЕ/КУДЕРМЕТОВА (Россия) — 6:2, 6:4.
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