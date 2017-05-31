Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29935779/
31 мая 2017, 19:43 | Теннис | Чемпионат.com

Младенович, Бачински и Мертенс вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Французская теннисистка Кристина Младенович, получившая от организаторов 13-й номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв начавшую турнир с квалификации итальянку Сару Эррани со счётом 6:2, 6:3.

Французская теннисистка Кристина Младенович получившая от организаторов 13-й номер посева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции в двух сетах обыграв начавшую турнир с квалификации итальянку <span class=error>Сару</span> <span class=error>Эррани</span> со счётом 6:2 6:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Младенович один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Эррани два брейка.

В других матчах второго круга швейцарка Тимя Бачински лишь два гейма отдала Мэдисон Бренгл из США — 6:0, 6:2, а бельгийка Элисе Мертенс в двух сетах обыграла голландку Рихел Хогенкамп со счётом 6:3, 6:4.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото