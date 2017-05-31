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31 мая 2017, 19:22 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Хасе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, получивший от организаторов четвертый номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трех сетах обыграв голландца Робина Хасе со счётом 6:1, 6:4, 6:3.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> получивший от организаторов четвертый номер посева вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции в трех сетах обыграв голландца <span class=error>Робина</span> <span class=error>Хасе</span> со счётом 6:1 6:4 6:3. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Надаль четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Хасе шесть эйсов и четыре ошибки на подаче.

За выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с представляющим Грузию Николозом Басилашвили.
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