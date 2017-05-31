Надаль вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Хасе

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Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Надаль четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Хасе шесть эйсов и четыре ошибки на подаче.

За выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с представляющим Грузию Николозом Басилашвили.