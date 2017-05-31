Надаль вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Хасе
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, получивший от организаторов четвертый номер посева, вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трех сетах обыграв голландца Робина Хасе со счётом 6:1, 6:4, 6:3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Надаль четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из десяти
За выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с представляющим Грузию Николозом Басилашвили.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter