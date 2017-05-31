Родина и Лепченко не сумели выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» в паре

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Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Российско-американский дуэт реализовал 1 брейк-пойнт из 6 и допустил 3 двойные ошибки. На счету китаянок 4 брейка и 1 ошибка на подаче.

За выход в третий круг китаянки сыграют с победительницами матча Дарья Касаткина / Ирина Хромачёва (Россия) — Ракель Атаво / Елена Остапенко (США/Латвия, 10).