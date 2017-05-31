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https://sport.mail.ru/news/tennis/29935140/
31 мая 2017, 18:55 | Теннис | Чемпионат.com

Родина и Лепченко не сумели выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» в паре

Российская теннисистка Евгения Родина в паре с представляющей США Варварой Лепченко не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, в двух сетах уступив китайской паре Дуань Инъин / Пэн Шуай со счётом 1:6, 5:7.

Российская теннисистка Евгения Родина в паре с представляющей США Варварой <span class=error>Лепченко</span> не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде в двух сетах уступив китайской паре <span class=error>Дуань</span> <span class=error>Инъин</span> / <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> со счётом 1:6 5:7. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Российско-американский дуэт реализовал 1 брейк-пойнт из 6 и допустил 3 двойные ошибки. На счету китаянок 4 брейка и 1 ошибка на подаче.

За выход в третий круг китаянки сыграют с победительницами матча Дарья Касаткина / Ирина Хромачёва (Россия) — Ракель Атаво / Елена Остапенко (США/Латвия, 10).
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