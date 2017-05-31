Родина и Лепченко не сумели выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» в паре
Российская теннисистка Евгения Родина в паре с представляющей США Варварой Лепченко не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, в двух сетах уступив китайской паре Дуань Инъин / Пэн Шуай со счётом 1:6, 5:7.
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Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.
За выход в третий круг китаянки сыграют с победительницами матча Дарья Касаткина / Ирина Хромачёва (Россия) — Ракель Атаво / Елена Остапенко (США/Латвия, 10).
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