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31 мая 2017, 18:48 | Теннис | Чемпионат.com

Возняцки вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», не отдав ни одного гейма Абанде

Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов одиннадцатый номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах разгромив начавшую турнир с квалификации канадку Франсуазу Абанду со счётом 6:0, 6:0.

Датская теннисистка Каролина <span class=error>Возняцки</span> получившая от организаторов одиннадцатый номер посева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции в двух сетах разгромив начавшую турнир с квалификации канадку <span class=error>Франсуазу</span> <span class=error>Абанду</span> со счётом 6:0 6:0. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 52 минуты. 26-летняя Возняцки один раз подала навылет и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету 20-летней Абанды один эйс и две ошибки на подаче.

За выход в четвёртый круг Возняцки сыграет с американкой Катрин Беллис.
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