Возняцки вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», не отдав ни одного гейма Абанде
Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов одиннадцатый номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах разгромив начавшую турнир с квалификации канадку Франсуазу Абанду со счётом 6:0, 6:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисистки провели на корте 52 минуты. 26-летняя Возняцки один раз подала навылет и реализовала шесть из восьми
За выход в четвёртый круг Возняцки сыграет с американкой Катрин Беллис.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter