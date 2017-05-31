Возняцки вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», не отдав ни одного гейма Абанде

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Теннисистки провели на корте 52 минуты. 26-летняя Возняцки один раз подала навылет и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету 20-летней Абанды один эйс и две ошибки на подаче.

За выход в четвёртый круг Возняцки сыграет с американкой Катрин Беллис.