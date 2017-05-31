Серб Новак Джокович пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Российская теннисистка Евгения Родина в паре с представляющей США Варварой Лепченко не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, в двух сетах уступив китайской паре Дуань Инъин / Пэн Шуай со счётом 1:6, 5:7.