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31 мая 2017, 18:45 | Теннис | Р-Спорт

Серб Новак Джокович пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису который проходит в Париже. Увеличить
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В матче второго раунда Джокович (2-й номер посева) победил португальца Жуана Соузу со счетом 6:1, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

В третьем круге Джокович сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

Результаты других матчей второго круга:

Григор Димитров (Болгария, 11) — Томми Робредо (Испания) — 6:3, 6:4, 7:5;.

Стив Джонсон (США, 25) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:2, 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (8:6);.

Орасио Себальос (Аргентина) — Иво Карлович (Хорватия, 23) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.
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