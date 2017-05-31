Серб Новак Джокович пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису
Серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
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В матче второго раунда Джокович (2-й номер посева) победил португальца Жуана Соузу со счетом 6:1, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
В третьем круге Джокович сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
Результаты других матчей второго круга:
Григор Димитров (Болгария, 11) — Томми Робредо (Испания) — 6:3, 6:4, 7:5;.
Стив Джонсон (США, 25) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:2, 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (8:6);.
Орасио Себальос (Аргентина) — Иво Карлович (Хорватия, 23) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.
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