Париж. Шелби Роджерс продолжает борьбу на соревнованиях

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Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время 24-летняя Роджерс сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 27-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Роджерс сыграет с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и итальянкой Сарой Эррани.