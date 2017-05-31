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https://sport.mail.ru/news/tennis/29932840/
31 мая 2017, 15:53 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Шелби Роджерс продолжает борьбу на соревнованиях

49-я ракетка мира, американка Шелби Роджерс, в двух сетах переиграла турчанку Чаглу Буюкакчай, занимающую 155-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (6), 6/4 во втором раунде «Ролан Гаррос».

49-я ракетка мира американка <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> в двух сетах переиграла турчанку <span class=error>Чаглу</span> Буюкакчай занимающую 155-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/6 (6) 6/4 во втором раунде <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время 24-летняя Роджерс сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 27-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Роджерс сыграет с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и итальянкой Сарой Эррани.
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