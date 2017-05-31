Париж. Шелби Роджерс продолжает борьбу на соревнованиях
49-я ракетка мира, американка Шелби Роджерс, в двух сетах переиграла турчанку Чаглу Буюкакчай, занимающую 155-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (6), 6/4 во втором раунде «Ролан Гаррос».
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Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время 24-летняя Роджерс сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Роджерс сыграет с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и итальянкой Сарой Эррани.
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