Крах Макаровой

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После уверенной победы над первой ракеткой мира Ангелик Кербер на корте имени Филиппа Шатрие в первом круге три дня спустя Екатерине Макаровой довелось встретиться с украинкой Лесей Цуренко на маленьком корте № 16.

Поболеть за теннисистку пришли ее бывшая наставница Евгения Манюкова, с которой они временно приостановили сотрудничество, и капитан сборной России в Кубке федерации Анастасия Мыскина. Последняя весь матч отчаянно подбадривала Екатерину: «Давай, Катя, давай!». Много было на трибунах болельщиков украинки, в том числе — теннисист Александр Долгополов. А нейтральные французы отдавали предпочтение Макаровой. Один месье кричал: «Allez Katerina!» едва ли не после каждого розыгрыша.

С Цуренко Макарова прежде играла дважды, оба матча на харде и оба выиграла. До Roland Garros этой весной украинка одержала лишь одну победу на грунте — над 450-й ракеткой мира Деборой Кьезой. А в первом круге здесь переиграла соотечественницу Катерину Козлову.

Макарова на протяжении грунтового сезона тоже, скажем, не блистала, но в Риме дошла до третьего круга, и все ее подруги по российской команде отмечали, что Катя, наконец, нашла свой теннис. А чистая атакующая игра в поединке с первой «сеяной» убедила в этом и всех остальных.

Увы, показать такой же теннис в поединке с соперницей, стоящей в рейтинге на две позиции ниже, у россиянки не получилось. Макарова, игравшая с забинтованным левым бедром, повела в первом сете 2:0, но на этом все, собственно, и закончилось. Екатерина проиграла восемь (!) геймов подряд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">3 round of <a href="https://twitter.com/rolandgarros">@rolandgarros</a>! ???? <a href="https://twitter.com/lottosportitaly">@lottosportitaly</a> <a href="https://twitter.com/ColavitaOil">@ColavitaOil</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/rg2017?src=hash">#rg2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/frenchopen?src=hash">#frenchopen</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/paris?src=hash">#paris</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/france?src=hash">#france</a> <a href="https://t.co/sfqHn3fMCn">pic.twitter.com/sfqHn3fMCn</a></p>— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) <a href="https://twitter.com/LTsurenko/status/869869003363278848">31 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Цуренко не делала ничего сверхъестественного: просто возвращала все мячи в корт, изредка укорачивала и пробивала по линиям. Она ждала ошибок от соперницы и незавидным постоянством дожидалась. У Макаровой набралось 25 невынужденных, 21 из которых — с форхенда. Мяч то и дело летел в аут. «В корт, Катя, в корт», — ругала себя 28-летняя теннисистка, но ничего поделать с этим не могла.

В середине второй партии показалось, что Макарова вроде бы наладила игру, но за удачным геймом на подаче вновь последовал провальный, который россиянка отдала под ноль, позволив сопернице подавать на матч. Украинка и не думала волноваться и четко делала свое дело. На первом же матчболе россиянка в очередной раз послала мяч в аут по длине.

После 6:2, 6:2 в матче с Кербер россиянка получила 2:6, 2:6 от Цуренко. Она во второй раз подряд проиграла во втором круге Roland Garros и теперь может сосредоточиться исключительно на парном турнире.

— Что сказать, при счете 2:1 и «больше» у Кати не сложился один розыгрыш, после которого ее игра буквально рассыпалась, — отметила Анастасия Мыскина. — Катин форхенд сегодня, к сожалению, был очень нестабилен. Очень много ошибок. Но ничего — у нее была очень хорошая победа над Кербер в первом круге. Она должна помочь Кате поверить, что она все-таки может хорошо играть и двигаться дальше.

Мария НИКУЛАШКИНА

из Парижа.