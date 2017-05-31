Диего Шварцман пробился в третий раунд Открытого чемпионата Франции

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За 2 часа 8 минут, проведённых на корте, 41-я ракетка мира, 24-летний Диего, сделал шесть брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 22-летний Наполитано, занимающий 187-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу соперника, совершил три эйса и одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.

В третьем раунде турнира Шварцман сыграет с победителем игры португалца Жоао Соусы и серба Новака Джоковича.