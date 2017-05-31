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31 мая 2017, 15:24 | Теннис | GoTennis.ru

Болбой попал мячом в Кеи Нишикори во время розыгрыша

Во время одного из розыгрышей матча первого круга «Ролан Гаррос» между японцем Кеи Нишикори и австралийцем Танаси Коккинакисом болбой попал мячом в японского теннисиста.

Во время одного из розыгрышей матча первого круга <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> между японцем <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> и австралийцем <span class=error>Танаси</span> Коккинакисом <span class=error>болбой</span> попал мячом в японского теннисиста. Увеличить
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После удара соперника Нишикори выполнил свечу, а болбой, подумав, что розыгрыш окончен, начал перебрасывать мячи своему коллеге. Один из них угодил в японца.

Напомним, что в итоге Нишикори одержал победу в четырёх сетах и вышел во второй раунд Открытого первенства Франции.
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