Болбой попал мячом в Кеи Нишикори во время розыгрыша

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После удара соперника Нишикори выполнил свечу, а болбой, подумав, что розыгрыш окончен, начал перебрасывать мячи своему коллеге. Один из них угодил в японца.

Напомним, что в итоге Нишикори одержал победу в четырёх сетах и вышел во второй раунд Открытого первенства Франции.