Жо-Вилфрид Цонга проиграл в первом круге турнира «Большого шлема» впервые с 2007 года
Француз
Жо-Вилфрид Цонга, который потерпел поражение от аргентинца Ренцо Оливо на старте «Ролан Гаррос», впервые за десять лет проиграл в первом круге турнира «Большого шлема».
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Ранее это происходило только на Открытом чемпионате Франции-2005 и Australian Open-2007. Оба раза французский теннисист уступил Энди Роддику.
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