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https://sport.mail.ru/news/tennis/29932355/
31 мая 2017, 15:24 | Теннис | GoTennis.ru

Жо-Вилфрид Цонга проиграл в первом круге турнира «Большого шлема» впервые с 2007 года

Француз Жо-Вилфрид Цонга, который потерпел поражение от аргентинца Ренцо Оливо на старте «Ролан Гаррос», впервые за десять лет проиграл в первом круге турнира «Большого шлема».

Француз <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> который потерпел поражение от аргентинца <span class=error>Ренцо</span> <span class=error>Оливо</span> на старте <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> впервые за десять лет проиграл в первом круге турнира Большого шлема. Увеличить
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Ранее это происходило только на Открытом чемпионате Франции-2005 и Australian Open-2007. Оба раза французский теннисист уступил Энди Роддику.
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