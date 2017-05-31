Доминик Тим стал участником третьего круга «Ролан Гаррос»

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За время матча, продлившегося 2 часа 22 минуты, седьмой номер рейтинга АТР, 23-летний Доминик, записал в свой актив шесть брейков и восемь эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 31-летний Болелли, занимающий 470-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника и допустил одну двойную ошибку.