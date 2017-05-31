Давид Гоффин нанёс поражение Сергею Стаховскому на French Open

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За 2 часа 33 минуты, проведённые на корте, 12-я ракетка мира, 26-летний Давид, сделал четыре брейка и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Стаховский, занимающий 123-е место мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки. Бельгиец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:0.

В третьем круге соревнований Гоффин сразится с победителем игры аргентинца Орасио Себальоса и хорвата Иво Карловича.