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31 мая 2017, 15:02 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Гоффин нанёс поражение Сергею Стаховскому на French Open

Бельгийский теннисист Давид Гоффин прошёл в третий раунд «Ролан Гаррос», победив в четырёх партиях украинца Сергея Стаховского, — 6/2, 6/4, 3/6, 6/3.

Бельгийский теннисист Давид <span class=error>Гоффин</span> прошёл в третий раунд <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> победив в четырёх партиях украинца Сергея <span class=error>Стаховского</span> — 6/2 6/4 3/6 6/3. Увеличить
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За 2 часа 33 минуты, проведённые на корте, 12-я ракетка мира, 26-летний Давид, сделал четыре брейка и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Стаховский, занимающий 123-е место мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, выполнил 11 эйсов и допустил две двойные ошибки. Бельгиец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:0.

В третьем круге соревнований Гоффин сразится с победителем игры аргентинца Орасио Себальоса и хорвата Иво Карловича.
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