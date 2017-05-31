Журналистка «ударила бы» пытавшегося поцеловать ее теннисиста

Французский теннисист Максим Аму принес извинения журналистке телеканала Eurosport Мали Тома за то, что после одного из матчей первого круга «Ролан Гаррос» попытался поцеловать ее в прямом эфире против ее воли.

21-летний француз уступил своему сопернику Пабло Куэвасу в трех сетах и, видимо, расстроившись, начал целовать журналистку телеканала Eurosport Мали Тома в прямом эфире. Правой рукой Аму в этот момент обнимал молодого болельщика, подошедшего к нему за автографом.

Девушка попыталась уклониться, однако спортсмен силой прижал ее к себе. Позже Тома заявила, что ударила бы его, если бы не прямой эфир.

Теннисист принес Тома глубокие извинения и отметил, что знаком с журналисткой и искренне уважает её.

«Я провёл великолепную неделю на «Ролан Гаррос, и эмоции где-то зашкалили. Получилось, что грубо повёл себя по отношению к журналистке», — объяснил Аму.

Телеканал Eurosport осудил поведение интервьюируемого, назвав его крайне неуместным. Также инцидент осудили чиновники французской федерации тенниса, запретив ему впредь посещать матчи турнира. Его поведение будет рассматриваться на специальной комиссии, не исключены другие санкции.