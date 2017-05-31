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31 мая 2017, 14:51 | Теннис | Sports.kz

Путинцева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции

Представительница Казахстана Юлия Путинцева преодолела барьер второго раунда «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах шведку Йоханну Ларссон, — 6/3, 1/6, 6/3.

Представительница Казахстана Юлия <span class=error>Путинцева</span> преодолела барьер второго раунда <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> обыграв в трёх сетах шведку <span class=error>Йоханну</span> <span class=error>Ларссон</span> — 6/3 1/6 6/3. Увеличить
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За 2 часа 15 минут поединка 29-я ракетка мира, 22-летняя Юлия, реализовала три брейк-пойнта и шесть раз ошибалась при подаче. 28-летняя Ларссон, занимающая 59-ю строчку мировой табели о рангах, трижды брала подачу соперницы, совершила один эйс и одну двойную ошибку. Путинцева вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В третьем круге турнира Юлия померится силами либо с испанкой Гарбин Мугурусой, либо с эстонкой Анетт Контавейт.

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