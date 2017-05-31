Путинцева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции
Представительница Казахстана Юлия Путинцева преодолела барьер второго раунда «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах шведку Йоханну Ларссон, — 6/3, 1/6, 6/3.
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За 2 часа 15 минут поединка 29-я ракетка мира, 22-летняя Юлия, реализовала три
В третьем круге турнира Юлия померится силами либо с испанкой Гарбин Мугурусой, либо с эстонкой Анетт Контавейт.
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