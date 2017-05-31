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https://sport.mail.ru/news/tennis/29931561/
31 мая 2017, 14:43 | Теннис | GoTennis.ru

Петра Квитова не смогла преодолеть барьер второго круга «мэйджора» в Париже

16-я ракетка мира, чешка Петра Квитова, уступила американке Бетани Маттек-Сэндс, занимающей 117-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (5), 6/7 (5) во втором круге «Ролан Гаррос».

16-я ракетка мира чешка Петра <span class=error>Квитова</span> уступила американке <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> занимающей 117-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/7 (5) 6/7 (5) во втором круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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За 2 часа 6 минут матча теннисистки реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 27-летняя Квитова сделала четыре эйса и девять раз ошиблась при подаче, а её 32-летняя соперница трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу чешки.

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции Маттек-Сэндс померится силами с австралийкой Самантой Стосур.
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