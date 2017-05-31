Петра Квитова не смогла преодолеть барьер второго круга «мэйджора» в Париже
16-я ракетка мира, чешка Петра Квитова, уступила американке Бетани
Маттек-Сэндс, занимающей 117-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (5), 6/7 (5) во втором круге «Ролан Гаррос».
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За 2 часа 6 минут матча теннисистки реализовали по четыре
В третьем раунде Открытого чемпионата Франции
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