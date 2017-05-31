Петра Квитова не смогла преодолеть барьер второго круга «мэйджора» в Париже

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За 2 часа 6 минут матча теннисистки реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 27-летняя Квитова сделала четыре эйса и девять раз ошиблась при подаче, а её 32-летняя соперница трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу чешки.