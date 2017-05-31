Париж. Юлия Путинцева сломила сопротивление Йоханны Ларссон

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За 2 часа 15 минут поединка 29-я ракетка мира, 22-летняя Юлия, реализовала три брейк-пойнта и шесть раз ошибалась при подаче. 28-летняя Ларссон, занимающая 59-ю строчку мировой табели о рангах, трижды брала подачу соперницы, совершила один эйс и одну двойную ошибку. Путинцева вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В третьем круге турнира Юлия померится силами либо с испанкой Гарбин Мугурусой, либо с эстонкой Анетт Контавейт.