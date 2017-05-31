French Open. Саманта Стосур одолела Кирстен Флипкенс

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Встреча длилась 1 час 32 минуты. За это время теннисистки выполнили по одной эйсу. При этом 33-летняя Стосур один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 31-летняя Флипкенс допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу австралийки.