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https://sport.mail.ru/news/tennis/29931309/
31 мая 2017, 14:25 | Теннис | GoTennis.ru

French Open. Саманта Стосур одолела Кирстен Флипкенс

22-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, в двух сетах справилась с бельгийкой Кирстен Флипкенс, занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA, победив со счётом 6/2, 7/6 (6) во втором круге Открытого первенства Франции.

22-я ракетка мира австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> в двух сетах справилась с бельгийкой <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA победив со счётом 6/2 7/6 (6) во втором круге Открытого первенства Франции. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 32 минуты. За это время теннисистки выполнили по одной эйсу. При этом 33-летняя Стосур один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 31-летняя Флипкенс допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу австралийки.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Стосур сыграет либо с чешкой Петрой Квитовой, либо с американкой Бетани Маттек-Сэндс.
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