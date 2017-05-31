French Open. Саманта Стосур одолела Кирстен Флипкенс
22-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, в двух сетах справилась с бельгийкой Кирстен Флипкенс, занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA, победив со счётом 6/2, 7/6 (6) во втором круге Открытого первенства Франции.
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Встреча длилась 1 час 32 минуты. За это время теннисистки выполнили по одной эйсу. При этом 33-летняя Стосур один раз ошиблась при подаче и реализовала три
В следующем раунде «Ролан Гаррос» Стосур сыграет либо с чешкой Петрой Квитовой, либо с американкой Бетани
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