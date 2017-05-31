Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29931308/
31 мая 2017, 14:24 | Теннис | GoTennis.ru

Жо-Вилфрид Цонга завершил выступление на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга не смог преодолеть барьер первого раунда Roland Garros, проиграв в четырёх сетах аргентинцу Ренцо Оливо, — 5/7, 4/6, 7/6 (6), 4/6.

Французский теннисист <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> не смог преодолеть барьер первого раунда Roland Garros проиграв в четырёх сетах аргентинцу <span class=error>Ренцо</span> <span class=error>Оливо</span> — 5/7 4/6 7/6 (6) 4/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 3 часа 31 минуту. 11-й номер рейтинга АТР, 32-летний Жо-Вилфрид, четырежды брал подачу оппонента, совершил четыре эйса и пять двойных ошибок. 25-летний Ренцо, занимающий 91-ю позицию мировой классификации, сделал семь брейков и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Оливо сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Теннисисту Хаму не простили поцелуй

Теннисисту Хаму не простили поцелуй

Французский теннисист Максим Хаму был лишен аккредитации на домашний для него «Ролан Гаррос» из-за домогательств к журналистке, которую он несколько раз поцеловал в прямом эфире. Позднее пострадавшая заявила, что была готова ударить Хаму, и того спасла только включенная камера.
Еще 7 новостей  Все новости
31 мая

"Ролан Гаррос". Рафаэль Надаль - Робин Хаазе. Второй раунд. Прямая онлайн-трансляция

Жо-Вилфрид Цонга завершил выступление на "Ролан Гаррос"

French Open. Саманта Стосур одолела Кирстен Флипкенс