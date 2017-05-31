Жо-Вилфрид Цонга завершил выступление на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Максим Хаму был лишен аккредитации на домашний для него «Ролан Гаррос» из-за домогательств к журналистке, которую он несколько раз поцеловал в прямом эфире. Позднее пострадавшая заявила, что была готова ударить Хаму, и того спасла только включенная камера.