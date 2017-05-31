Жо-Вилфрид Цонга завершил выступление на «Ролан Гаррос»
Французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга не смог преодолеть барьер первого раунда Roland Garros, проиграв в четырёх сетах аргентинцу Ренцо Оливо, — 5/7, 4/6, 7/6 (6), 4/6.
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Поединок продлился 3 часа 31 минуту. 11-й номер рейтинга АТР, 32-летний
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Оливо сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.
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