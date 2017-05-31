Теннисисту Хаму не простили поцелуй

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Открытый чемпионат Франции по теннису радует своих зрителей не только неожиданными результатами вроде вылета первого номера мирового рейтинга Анжелики Кербер уже в первом круге от россиянки Екатерины Макаровой, а потом поражения той же Макаровой от украинской спортсменки Леси Цуренко с 42-й строчки табели о рангах WTA.

По окончании первых матчей «Ролан Гаррос» произошел конфуз: французский спортсмен Максим Хаму в прямом эфире поцеловал журналистку, несмотря на ее активное сопротивление.

Должно быть, теннисист хотел повторить красивую историю капитана футбольной сборной Испании Икера Касильяса, который после победы в финале чемпионата мира поцеловал перед взором фотокамер и видеокамер журналистку Сару Карбонеро, бравшую у него интервью для шедшей в прямом эфире передачи.

Сейчас эта пара уже обменялась кольцами и является счастливыми родителями двоих детей. Однако Хаму явно повезло меньше — репортер канала Eurosport Мали Тома, которую теннисист выбрал в качестве объекта своей симпатии, чувствовала себя крайне неловко и при каждом поцелуе словно пыталась вжаться в пол, но при этом продолжала мужественно говорить в микрофон, несмотря на домогательства.

Позднее в комментарии Le Huffington Post журналистка призналась, что ударила бы Хаму, если бы не работала в прямом эфире и назвала его поведение «ужасно неприятным».

В наказание за подобное хамство теннисист был лишен аккредитации на турнир, и, хотя он и так вылетел в первом круге от уругвайца Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6), теперь он даже не сможет посетить матчи своих более удачливых коллег по цеху.

Получив извещение о наложенных на него санкциях, француз разместил на своей странице в Facebook официальное заявление с извинениями:

«Я провел великолепную неделю на турнире «Ролан Гаррос»…И вот так, из-за избытка эмоций я повел себя подобным образом с Мали, с которой знаком и которую искренне уважаю.

Но я каждый день учусь на своих ошибках, чтобы стать лучше как игрок и как человек.

Eurosport выпустил ответное заявление, в котором выразил удовлетворение раскаянием Хаму.

«Мы искренне сожалеем об инциденте, произошедшем во время интервью. Поведение собеседника было крайне неуместным, мы никоим образом не допускаем такого поведения. Мали — уважаемый журналист, мы рады, что ей были принесены извинения».