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31 мая 2017, 13:59 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции

11-я ракетка мира, американка Винус Уильямс, обыграла японку Куруми Нару, занимающую 90-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/1 во втором раунде «Ролан Гаррос».

11-я ракетка мира американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> обыграла японку <span class=error>Куруми</span> <span class=error>Нару</span> занимающую 90-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/1 во втором раунде <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время 36-летняя Уильямс сделала два эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 25-летняя Нара ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу американки.

В третьем раунде French Open Уильямс сразится с победительницей матча между голландкой Ришель Хогенкамп и бельгийкой Элизе Мертенс.
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