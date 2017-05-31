Винус Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции
11-я ракетка мира, американка Винус Уильямс, обыграла японку Куруми Нару, занимающую 90-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/1 во втором раунде «Ролан Гаррос».
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Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время 36-летняя Уильямс сделала два эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В третьем раунде French Open Уильямс сразится с победительницей матча между голландкой Ришель Хогенкамп и бельгийкой Элизе Мертенс.
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