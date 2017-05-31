Винус Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции

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Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время 36-летняя Уильямс сделала два эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 25-летняя Нара ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу американки.

В третьем раунде French Open Уильямс сразится с победительницей матча между голландкой Ришель Хогенкамп и бельгийкой Элизе Мертенс.