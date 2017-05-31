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https://sport.mail.ru/news/tennis/29930558/
31 мая 2017, 13:46 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Моника Пюиг потерпела поражение от Елены Остапенко

Пуэрториканская теннисистка Моника Пюиг не смогла преодолеть барьер второго раунда «Ролан Гаррос», проиграв в двух сетах латвийке Елене Остапенко, -3/6, 2/6.

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За 1 час 8 минут матча 41-я ракетка мира, 23-летняя Моника, совершила три эйса и столько же двойных ошибок. 19-летняя Елена, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, сделала по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. Представительница Латвии увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В третьем круге турнира Остапенко сразится с победительницей игры россиянки Екатерины Макаровой и украинки Леси Цуренко.
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