«Ролан Гаррос». Моника Пюиг потерпела поражение от Елены Остапенко

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За 1 час 8 минут матча 41-я ракетка мира, 23-летняя Моника, совершила три эйса и столько же двойных ошибок. 19-летняя Елена, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, сделала по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. Представительница Латвии увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В третьем круге турнира Остапенко сразится с победительницей игры россиянки Екатерины Макаровой и украинки Леси Цуренко.