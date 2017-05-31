Париж. Екатерина Макарова взяла у Леси Цуренко лишь четыре гейма

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса и по два раза ошиблись при подаче. При этом 28-летняя Макарова реализовала один брейк-пойнт, а её ровесница из Украины — пять. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу россиянки.

Следующей соперницей Цуренко на «Ролан Гаррос» будет латвийка Елена Остапенко.