Париж. Екатерина Макарова взяла у Леси Цуренко лишь четыре гейма
40-я ракетка мира, россиянка Екатерина Макарова, в двух сетах проиграла украинке Лесе Цуренко, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 2/6 во втором раунде Открытого первенства Франции.
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса и по два раза ошиблись при подаче. При этом 28-летняя Макарова реализовала один
Следующей соперницей Цуренко на «Ролан Гаррос» будет латвийка Елена Остапенко.
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