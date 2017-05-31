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31 мая 2017, 13:44 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Екатерина Макарова взяла у Леси Цуренко лишь четыре гейма

40-я ракетка мира, россиянка Екатерина Макарова, в двух сетах проиграла украинке Лесе Цуренко, занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 2/6 во втором раунде Открытого первенства Франции.

40-я ракетка мира россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> в двух сетах проиграла украинке Лесе <span class=error>Цуренко</span> занимающей 42-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 2/6 во втором раунде Открытого первенства Франции. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса и по два раза ошиблись при подаче. При этом 28-летняя Макарова реализовала один брейк-пойнт, а её ровесница из Украины — пять. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу россиянки.

Следующей соперницей Цуренко на «Ролан Гаррос» будет латвийка Елена Остапенко.
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