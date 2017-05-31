Азаренко: Для меня это не возвращение, а начало второй части карьеры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Она сыграет на турнире на Мальорке, который пройдёт с 18 по 25 июня 2017 года,

«Для меня это не возвращение, а начало второй части карьеры. Это нечто другое, ощущения новые. Я тренируюсь, но мне нужно выйти на корт и играть. Мне нужно проводить матчи, находиться перед зрителями. Я рада, что уже через несколько недель приму участие в турнире.

После того как я стала мамой, отношение к теннисным матчем стало менее серьёзным. Но мне нравится играть. Это единственная причина, почему я вновь хочу выходить на корт. Если бы я не любила теннис, не возвращалась бы, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.