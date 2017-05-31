Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29930300/
31 мая 2017, 13:29 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: Для меня это не возвращение, а начало второй части карьеры

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, ставшая мамой в декабре 2016 года, призналась, что с нетерпением ждёт выхода на корт.

Белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> ставшая мамой в декабре 2016 года призналась что с нетерпением ждёт выхода на корт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Она сыграет на турнире на Мальорке, который пройдёт с 18 по 25 июня 2017 года,

«Для меня это не возвращение, а начало второй части карьеры. Это нечто другое, ощущения новые. Я тренируюсь, но мне нужно выйти на корт и играть. Мне нужно проводить матчи, находиться перед зрителями. Я рада, что уже через несколько недель приму участие в турнире.

После того как я стала мамой, отношение к теннисным матчем стало менее серьёзным. Но мне нравится играть. Это единственная причина, почему я вновь хочу выходить на корт. Если бы я не любила теннис, не возвращалась бы, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото